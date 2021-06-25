موكلة حقوق الانسان تلتقي بممثلة منظمة الأغذية والزراعة في أذربيجان

باكو، 25 يونيو (أذرتاج)

التقت موكلة حقوق الانسان الأذربيجانية سبينه علييفا مع ممثلة منظمة الأغذية والزراعة لمنظمة الأمم المتحدة في أذربيجان مَلَك جاكماك.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لديوان موكل حقوق الانسان ان الضيفة احيطت علما بمهام ونشاط موكل حقوق الانسان في أذربيجان وقيل ان مكتب موكل حقوق الانسان واصل نشاطه بشكل كثيف في أيام الجائحة وحالة الحرب في الجمهورية.

تحدثت موكلة حقوق الانسان عن الاضرار الوخيمة التي خلفتها سنوات الاحتلال الأرميني في الأراضي الأذربيجانية التي تم تحريرها من قبل الجيش الاذربيجاني نتيجة الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

من جانبها اشارت مَلَك جاكماك الى ضرورة ضمان الأمن الغذائي في البلد وتزويد السكان بمعلومات لازمة في تنفيذ الأهداف العالمية لمنظمة الأمم المتحدة وزيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي.

اشير في اللقاء الى أهمية إقامة التعاون المثمر بين مكتب موكلة حقوق الانسان ومنظمة الأغذية والزراعة.