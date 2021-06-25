مناقشة آفاق التعاون بين جورجيا والجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود

تبيليسي، 25 يونيو (أذرتاج)

التقى الأمين العام للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود عاصف حاجييف في 24 يونيو مع رئيس البرلمان الجورجي كاخا كوجاوا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للبرلمان الجورجي ان الطرفين ناقشا في اللقاء العلاقات القائمة بينهما وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية.

تم التأكيد في اللقاء على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدان الأعضاء في المنظمة.

واشير خاصة الى أهمية تكثيف التعاون في المجال الصحي أيام الجائحة.

شدد الأمين العام حاجييف على دعم المنظمة لوحدة أراضي جورجيا وسيادتها ودعا رئيس البرلمان الجورجي للقيام بزيارة إسطنبول.

منح حاجييف الميدالية الفخرية لنائب رئيس البرلمان الجورجي آرجيل تالاكفادزه.

قيل ان تالاكفادزه منح بهذه الجائزة تكريما لإسهامه في نشاط الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود.

سيلقي الأمين العام اثناء زيارته جورجيا لقاءات مع نواب البرلمان من الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة.