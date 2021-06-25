مندوب نخجوان في باكو يستقبل سفير إيطاليا الجديد

باكو، 25 يونيو، أذرتاج

استقبل رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي الدائمة في باكو بختيار عسكروف سفير إيطاليا الجديد في أذربيجان كلاوديو تاففوري.

أفادت أذرتاج عن المندوبية الدائمة أن اللقاء ارتكز على مناقشات العلاقات بين البلدين ومن ضمنها العلاقات الاقتصادية مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي والمشاريع الخاصة بمجالات الزراعة والنقل والطاقة الخضراء والإلكترونيات وغيرها والأوضاع السياسية العسكرية الإقليمية والزيارات الرسمية والمهام المنوطة وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.