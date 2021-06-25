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    بيان خارجية أوزبكستان بشأن دخول جنود حرس الحدود وجماعة الدفاع الذاتي محلية من أفغانستان أراضيها

    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٤٣]

    طشقند، 25 يونيو، أذرتاج

    نشرت وزارة الخارجية الأوزبكية بيانا بشأن دخول 53 عضوا لجنود حرس الحدود وجماعة الدفاع الذاتي المحلية من أفغانستان أراضيها في منطقة شور تبه.

    وجاء فيه أن أوزبكستان تتابع بدقة الأوضاع العسكرية السياسية في أفغانستان ومناطق متاخمة لحدودها مع البلد. وأوزبكستان قلقة بزيادة العنف في البلد المجاور وتدعو جميع أطراف النزاع الدائر في البلد لإزالة التوتر والتصدي لتطبيق قوة ضد المسالمين وقتلهم.

    وقالت إن 53 مواطنا أفغانيا أعيدوا إلى بلادهم بعد إجراء محادثات توعوية معهم منوهة إلى اتخاذ أصرم تدابير ضد منتهكي حدود أوزبكستان من العابرين عبورا غير قانوني.

    كنكرلي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :بيان خارجية أوزبكستان بشأن دخول جنود حرس الحدود وجماعة الدفاع الذاتي محلية من أفغانستان أراضيها
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