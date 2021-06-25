سومغايت يعاقد مع لاعب آخر

سومغايت، 25 يونيو، أذرتاج

تعاقد نادي سومغايت لكرة القدم مع لاعب آخر ضمن فعالياته ضمن نافذة الانتقالات الصيفية لتعزيز النادي للموسم الجديد الـ2021/2022م.

أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن سومغايت تعاقد مع لاعب الوسط الذي كان يرتدي أخيرا قميص غابالا رومان حسينوف.

وسيرتدي القميص رقم 20 ومدة العقد عام واحد.

وكان حسينوف خرج مرتديا قميص غابالا لـ35 مباراة وسجل هدفين فيما بذل جهودا لصالح كبز كنجة في 11 مباراة بجانب كونه عضوا في منتخبات أذربيجان تحت 17 عاما وتحت 19 عاما وتحت 21 عاما.