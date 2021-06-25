  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    سومغايت يعاقد مع لاعب آخر

    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٤٧]

    سومغايت، 25 يونيو، أذرتاج

    تعاقد نادي سومغايت لكرة القدم مع لاعب آخر ضمن فعالياته ضمن نافذة الانتقالات الصيفية لتعزيز النادي للموسم الجديد الـ2021/2022م.

    أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن سومغايت تعاقد مع لاعب الوسط الذي كان يرتدي أخيرا قميص غابالا رومان حسينوف.

    وسيرتدي القميص رقم 20 ومدة العقد عام واحد.

    وكان حسينوف خرج مرتديا قميص غابالا لـ35 مباراة وسجل هدفين فيما بذل جهودا لصالح كبز كنجة في 11 مباراة بجانب كونه عضوا في منتخبات أذربيجان تحت 17 عاما وتحت 19 عاما وتحت 21 عاما.

    AZERTAG.AZ :سومغايت يعاقد مع لاعب آخر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٢٦]
    كشلة باكو يتعاقد مع مهاجم سنغالي
    ٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٤٠]
    قراباغ يمدد العقد مع المهاجم الشاب قربانلي
    ٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٣١]
    نفطجي باكو يودع لاعب وسط برازيلي لم يلعب ولو مباراة
    ٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٤٠]
    غابالا لم يمدد سريان العقد مع المدافع الكرواتي
    سومغايت يعاقد مع لاعب آخر