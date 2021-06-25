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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزراء الخارجية الروماني والنمساوي والليتواني ومفوض الاتحاد الأوروبي

    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٢٢]

    باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربايجان إلهام علييف اليوم في 25 يونيو وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو ووزير الخارجية النمساوي ألكسندر تشالبرج ووزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس ومفوض الاتحاد الأوروبي الذين يزورون أذربيجان بتفويض من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمنية جوزيف بوريل.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزراء الخارجية الروماني والنمساوي والليتواني ومفوض الاتحاد الأوروبي
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