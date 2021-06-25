استخراج 9.5 مليون طن من النفط من حقول أذري – جيراق – جونشلي

باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

أنتجت أذربيجان 14.3 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات). انخفض إنتاج النفط بنحو 918.7 ألف طن خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم استخراج 9.5 مليون طن من المكثفات من حقل "أذري – جيراق - جونشلي" و1.6 مليون طن من حقل "شاه دنيز".