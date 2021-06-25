  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    استخراج 9.5 مليون طن من النفط من حقول أذري – جيراق – جونشلي

    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٣٨]

    باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أنتجت أذربيجان 14.3 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات). انخفض إنتاج النفط بنحو 918.7 ألف طن خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم استخراج 9.5 مليون طن من المكثفات من حقل "أذري – جيراق - جونشلي" و1.6 مليون طن من حقل "شاه دنيز".

    AZERTAG.AZ :استخراج 9.5 مليون طن من النفط من حقول أذري – جيراق – جونشلي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٠٠]
    توقيع اتفاقية بين شركة “بي بي أذربيجان” و”سوكار بتروفاق” بقيمة 25 مليون دولار
    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٥‎]
    ارتفاع مبيعات الغاز الطبيعي الأذربيجاني في الخارج بنسبة 32 %
    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥‎٢]
    حجم مكثفات النفط المستخرجة من حقلي "أذري – جيراق – قوناشلي" و"شاه دنيز"
    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٦:١٢]
    أذربيجان تصدر 2.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا عبر تاناب
    استخراج 9.5 مليون طن من النفط من حقول أذري – جيراق – جونشلي