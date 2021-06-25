الوزارة: انخفضت صادرات النفط بنسبة 6.3 بالمئة

باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم تصدير حوالي 11.8 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان حصة الكونسورتيوم تبلغ أكثر من 11.1 مليون طن وحصة سوكار 653.8 ألف طن.

بلغ تصدير النفط حوالي 798 ألف طن أو 6.3 في المائة أقل من نفس الفترة من عام 2020.