  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الوزارة: انخفضت صادرات النفط بنسبة 6.3 بالمئة

    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٥‎٩]

    باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم تصدير حوالي 11.8 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان حصة الكونسورتيوم تبلغ أكثر من 11.1 مليون طن وحصة سوكار 653.8 ألف طن.

    بلغ تصدير النفط حوالي 798 ألف طن أو 6.3 في المائة أقل من نفس الفترة من عام 2020.

    AZERTAG.AZ :الوزارة: انخفضت صادرات النفط بنسبة 6.3 بالمئة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٠٠]
    توقيع اتفاقية بين شركة “بي بي أذربيجان” و”سوكار بتروفاق” بقيمة 25 مليون دولار
    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٥‎]
    ارتفاع مبيعات الغاز الطبيعي الأذربيجاني في الخارج بنسبة 32 %
    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥‎٢]
    حجم مكثفات النفط المستخرجة من حقلي "أذري – جيراق – قوناشلي" و"شاه دنيز"
    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٦:١٢]
    أذربيجان تصدر 2.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا عبر تاناب
    الوزارة: انخفضت صادرات النفط بنسبة 6.3 بالمئة