استخرج 8.4 مليار متر مكعب من الغاز من حقل شاه دنيز خلال 5 أشهر

باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

أنتج البلد 17 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بزيادة قدرها 3.4 في المائة أو 551.5 مليون متر مكعب في 5 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم استخراج 5.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "أذري – جيراق - قوناشلي" و8.4 مليار متر مكعب من حقل "شاه دنيز".

أنتجت سوكار 3.2 مليار متر مكعب من الغاز خلال هذه الفترة.