استخرج 8.4 مليار متر مكعب من الغاز من حقل شاه دنيز خلال 5 أشهر
AzerTAg.az
٢٥.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
أنتج البلد 17 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بزيادة قدرها 3.4 في المائة أو 551.5 مليون متر مكعب في 5 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم استخراج 5.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "أذري – جيراق - قوناشلي" و8.4 مليار متر مكعب من حقل "شاه دنيز".
أنتجت سوكار 3.2 مليار متر مكعب من الغاز خلال هذه الفترة.
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