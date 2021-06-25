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    استخرج 8.4 مليار متر مكعب من الغاز من حقل شاه دنيز خلال 5 أشهر

    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أنتج البلد 17 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بزيادة قدرها 3.4 في المائة أو 551.5 مليون متر مكعب في 5 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم استخراج 5.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل "أذري – جيراق - قوناشلي" و8.4 مليار متر مكعب من حقل "شاه دنيز".

    أنتجت سوكار 3.2 مليار متر مكعب من الغاز خلال هذه الفترة.

    AZERTAG.AZ :استخرج 8.4 مليار متر مكعب من الغاز من حقل شاه دنيز خلال 5 أشهر
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