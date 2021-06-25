مشاركة وزير الزراعة في حفل افتتاح معرض الزراعة وتربية المواشي في ازمير

باكو، 25 يونيو (أذرتاج)

يواصل معرض الزراعة وتربية المواشي الدولي السادس عشر في ازمير بتركيا اعماله بحضور 1050 ضيف رسمي من 80 بلدا.

من المتوقع ان يستقبل المعرض حوالي 400 ألف زائر خلال 4 أيام. سيتابع أكثر من 10 رجل اعمال أجنبي هذا المعرض الدولي الذي يعتبر الأكبر من نوعه في تركيا. يتوقع توقيع معاهدات في حجم مليار دولار في مجال الزراعة نتيجة المحادثات الثنائية في هذا المعرض.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الزراعة ان وزير الزراعة إينام كريموف والوفد المرافق له حضر حفل افتتاح المعرض.

زار أعضاء الوفد الاجنحة وتعرفوا على الابتكارات.

بعد حفل الافتتاح جرى لقاء بين وزيري الزراعة لاذربيجان وتركيا إينام كريموف وبكير باكدميرلي. اعرب الجانبان في اللقاء عن ارتياحهما للتطور السريع للتعاون في مجال الزراعة مع الإشارة الى استمرار العمل على الجوانب المنصوص عليها في بيان النية حول التعاون في مجال الزراعة، الموقع بين أذربيجان وتركيا في باكو في 17 مارس. قيل ان الطرفين اجريا تبادل الخبرات لدراسة إمكانيات تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة في اذربيجان واجراء تدريبات للمزارعين والخبراء المحليين على أساس مناهج التعليم المعاصرة الموجودة في تركيا. أكد كلا الوزيرين على ضرورة تطوير التعاون في المجال الزراعي مشيرين الى وجود إمكانيات كبيرة في هذا المجال.

التقى الوزير كريموف مع وزير الزراعة والغابة والاقتصاد في جمهورية مقدونيا الشمالية آرجانيت خوجا. ناقش الطرفان في اللقاء آفاق التعاون في مجال الزراعة بين البلدين.

سيستمر المعرض حتى 27 سبتمبر.