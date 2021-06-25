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    حجم مكثفات النفط المستخرجة من حقلي "أذري – جيراق – قوناشلي" و"شاه دنيز"

    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥‎٢]

    باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم إنتاج 565 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) منذ تشغيل حقلي "أذري – جيراق - قوناشلي" و"شاه دنيز" في 1 يونيو من هذا العام.

    وأفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم استخراج 533 مليون طن من المكثفات من حقل "أذري – جيراق - قوناشلي" و32 مليون طن من حقل "شاه دنيز" حتى الآن.

    AZERTAG.AZ :حجم مكثفات النفط المستخرجة من حقلي "أذري – جيراق – قوناشلي" و"شاه دنيز"
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