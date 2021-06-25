توقيع اتفاقية بين شركة “بي بي أذربيجان” و”سوكار بتروفاق” بقيمة 25 مليون دولار

باكو ، 25 يونيو ، أذرتاج

قامت شكرة "سوكار بتروفاق" والتي هي عبارة عن شراكة بين شركتي سوكار وبتروفاق، وقعت اتفاقية جديدة بقيمة 25 مليون دولار مع بي بي اذربيجان" لدعم مشروع مجمع حقول "اذري المركزي الشرقي" (ACE) " الذي تديره شركة "بي بي أذربيجان".

حيث صرحت شركة سوكار الي أذرتاج، بأنه بموجب الاتفاق سيوفر المشروع مرافق برية وبحرية، بالإضافة إلى متخصصين في مجالات أخري، فضلًا عن الخدمات الإضافية التي تقدمها الشركة.

مشروع ACE "أذري-جيراق-ديرينصولو جوناشلي" هو المرحلة الحالية في تطوير أسس المرافق. يضع المشروع في عين الإعتبار بناء وتركيب بئر بحري جديد لإنتاج ما يصل إلى 100000 برميل من النفط يوميًا. حاليا، أعمال البناء جارية. ومن المتوقع أن يكون أول إنتاجه للنفط في عام 2023. ستعين شركة سوكار بيتروفاق متخصصين لتسليم الجزء العلوي من الأساس الذى تقوم ببنائها Azfen من سوكار، في موقع إنتاج "بايل" التابع لمشروع ACE. سيتم إطلاق الجزء العلوي من المنصة إلى البحر بعد بدء التشغيل على الأرض وسيتم وضعه على كتلة دعم الأساس. ويغطي العمل الذي سيتكفل به موظفو شركة سكار بتروفاق كل من التركيبات الميكانيكية والكهربائية وتركيب المعدات وخدمات الاتصالات.

وقد صرح "خاليق محمدوف"، نائب رئيس شركة سوكار لشؤون الموظفين والنظام وتكنولوجيا المعلومات قائلًا: "يعتبر مشروع "أذري-جيراق-ديرينصولو غوناشلي" من المشاريع الأكثر ربحية في صناعة النفط في أذربيجان. وذلك بعد تمديد عقد ACG حتى عام 2050، بدأ إنشاء مؤسسة ACE البحرية الجديدة المتطورة لضمان استمرارية الإنتاج. وسيساهم مشروعنا المشترك مع بتروفاك أيضًا في هذا المشروع، وهو أمر مهم جدًا لبلدنا. اليوم، تقدم الشركات الفرعية والمشاريع المشتركة لشركة سوكار مستوى عالٍ من الخدمة للمشغلين الذين ينفذون مشاريع النفط والغاز الرئيسية في أذربيجان. نتيجة لذلك، يتم إنشاء وتركيب أساسات النفط والغاز وخطوط الأنابيب والمصانع والمرافق والسفن المختلفة في أذربيجان بشكل رئيسي من قبل المتخصصين المحليين. ولهذا، تم إنشاء وظائف جديدة للمواطنين الأذربيجانيين وضمان رفاهيتهم.

وقد علق "بيتي عيد"، رئيس خدمات التدريب في "بتروفاك" قائلاً: “إن الاتفاقية التي أبرمناها الآن تستند إلى نجاح عملنا في أذربيجان. حيث يتمتع مشروع سوكار بتروفاك المشترك بإمكانيات كبيرة لدعم عمليات BP في بحر الخزر على نطاق أوسع. وسيخلق هذا المشروع الكثير من فرص العمل. وبموجب الاتفاقية، إنه لمن المخطط له توظيف حوالي 200 متخصص وتقديم جميع خدمات الدعم اللازمة للتشغيل الآمن والناجح للمنشآت.

تم إنشاء مشروع سوكار بتروفاك المشترك في 5 ديسمبر 2017 من قبل سوكار وبتروفاك للاستفادة بشكل أفضل من الفرص التجارية للبلاد في مجال التدريب والتعليم في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات. ووفقًا للاتفاقية، تبلغ حصة سوكار في المشروع المشترك 51 في المائة، وبتروفاك 49 في المائة. عند إنشاء المشروع المشترك، ستستخدم الشركات المؤسسة فرصها لدعم تطوير معارف ومهارات عمال النفط، ويدعم المشروع المشترك مشاريع الطاقة في قطاع الطاقة في أذربيجان ودول أخرى، ويوفر خدمات التدريب للموظفين العاملين في هذه المشاريع على أساس برامج أكثر تقدمًا وحداثة.

والجدير بالذكر أن "بتروفاك" هي مزود دولي لخدمات صناعة الطاقة. حيث تمتلك عملاء متنوعين لشركات النفط والغاز الرائدة في العالم. وتقوم بتروفاك بتصميم وإنشاء وتشغيل وتوظيف وإدارة البنية التحتية للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والطاقة المتجددة. فإن هدف الشركة هو دعم عملائها في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في العالم. لذلك تشكل ست قيم أساسًا لأنشطة الشركة وهي - التسليم الآمن والأخلاقي والمبتكر والمرن والعالي الجودة والاقتصادي.

إن أسواق بتروفاك الرئيسية هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة المتحدة وبحر الشمال. ولقد أجرت الشركة عمليات آمنة وموثوقة ومبتكرة في هذه المناطق بناءً على تكلفة فعالة ونموذج تسليم محلي يعتمد على المعايير المحلية. حيث تعمل الشركة أيضًا في أسواق مهمة أخرى، بما في ذلك الهند وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة. بتروفاك لديها 31 مكتبا في جميع أنحاء العالم و 10700 موظف.