الرئيس إلهام علييف: الموقف الأذربيجاني من وضع ما بعد النزاع واضح وسافر كثيرا

تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي ناجح جدا. وقعت أذربيجان على وثائق واتفاقيات حول الشراكة الاستراتيجية مع 9 بلدان أعضاء. اعتقد ان هذا انجاز كبير جدا أحرزه بلدنا. لأن هذا (التعاون) يشكل ثلث البلدان الأعضاء ويظهر ان إطار التعاون واسع جدا بالفعل، ويشمل عددا كثيرا من المجالات ذات الاهتمام المشترك والمصلحة المشتركة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في استقباله مع وزراء خارجية رومانيا والنمسا وليتوانيا ووفد الاتحاد الأوروبي.

لفت الرئيس إلهام علييف الى ان الوثيقة حول أولويات الشراكة التي تدعم وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها وسلامة الحدود المتعارف عليها دوليا تم توقيعها بالأحرف الأولى بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان قبل 3 سنوات. قال الرئيس إلهام علييف: "هذه جاءت خطوة مهمة جدا في مجال التوصل الى اتفاق حول اتفاقية شاملة جديدة. كما فهمت، فإن زيارتكم الى المنطقة كرست للوضع الحالي الناشئ بعد انتهاء النزاع بين أرمينيا وأذربيجان. بكلمة أخرى، يكسب الوضع ما بعد النزاع أهمية، اذ انني أعتقد ان الرؤى الجذرية الأساسية المتعلقة بوضع ما بعد النزاع ستطرح الآن او هذا العام أو خلال العام القادم. موقف أذربيجان واضح وسافر جدا.