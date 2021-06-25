أذربيجان: تطعيم أكثر من 72 ألف شخص بلقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 72 ألفا و301 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 25 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 35 ألفا و972 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و36 ألفا و329 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 3 ملايين و218 ألف و651 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و70 ألفا و526 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و148 ألف و125 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.