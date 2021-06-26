باكو، 26 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 يونيو. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178 أورو EUR 1 2.0614 دولار أسترالي AUD 1 1.3081 روبل بلاروس BYN 1 0.6834 ريال برازيلي BRL 1 0.3369 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1235 كرون دنماركي DKK 1 0.2772 لاري جورجي GEL 1 0.5382 روبي هندي INR 1 0.0232 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219 دولار كندا CAD 1 1.396 دينار الكويت KWD 1 5.6489 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4127 بيسو المكسيك MXN 1 0.0849 جنيه مصري EGP 1 0.1086 لاي مولدوفا MDL 1 0.0959 كرون النرويج NOK 1 0.2045 زلوتي بولندا PLN 1 0.4555 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0236 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4466 دولار سنغافورة SGD 1 1.2807 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503 دولار تايوان TWD 1 0.0615 ليرة تركيا TRY 1 0.1986 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0629 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2137 كرون التشيك CZK 1 0.081 يوان الصين CNY 1 0.2655 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3949 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5244 كرون السويد SEK 1 0.2042 فرنك سويسرا CHF 1 1.8917 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1521 ليرة لبنان LBP 100 0.112 ين اليابان JPY 100 1.5445 بيسو تشيلي CLP 100 0.2339 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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