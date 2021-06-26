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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٦.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٨]

    باكو، 26 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 يونيو.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178

    أورو EUR 1 2.0614

    دولار أسترالي AUD 1 1.3081

    روبل بلاروس BYN 1 0.6834

    ريال برازيلي BRL 1 0.3369

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1235

    كرون دنماركي DKK 1 0.2772

    لاري جورجي GEL 1 0.5382

    روبي هندي INR 1 0.0232

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219

    دولار كندا CAD 1 1.396

    دينار الكويت KWD 1 5.6489

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4127

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0849

    جنيه مصري EGP 1 0.1086

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0959

    كرون النرويج NOK 1 0.2045

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4555

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0236

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4466

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2807

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503

    دولار تايوان TWD 1 0.0615

    ليرة تركيا TRY 1 0.1986

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0629

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2137

    كرون التشيك CZK 1 0.081

    يوان الصين CNY 1 0.2655

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3949

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5244

    كرون السويد SEK 1 0.2042

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8917

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1521

    ليرة لبنان LBP 100 0.112

    ين اليابان JPY 100 1.5445

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2339

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.016

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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