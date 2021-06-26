البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 26 يونيو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 يونيو.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178
أورو EUR 1 2.0614
دولار أسترالي AUD 1 1.3081
روبل بلاروس BYN 1 0.6834
ريال برازيلي BRL 1 0.3369
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1235
كرون دنماركي DKK 1 0.2772
لاري جورجي GEL 1 0.5382
روبي هندي INR 1 0.0232
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219
دولار كندا CAD 1 1.396
دينار الكويت KWD 1 5.6489
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4127
بيسو المكسيك MXN 1 0.0849
جنيه مصري EGP 1 0.1086
لاي مولدوفا MDL 1 0.0959
كرون النرويج NOK 1 0.2045
زلوتي بولندا PLN 1 0.4555
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0236
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4466
دولار سنغافورة SGD 1 1.2807
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503
دولار تايوان TWD 1 0.0615
ليرة تركيا TRY 1 0.1986
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0629
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2137
كرون التشيك CZK 1 0.081
يوان الصين CNY 1 0.2655
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3949
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5244
كرون السويد SEK 1 0.2042
فرنك سويسرا CHF 1 1.8917
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1521
ليرة لبنان LBP 100 0.112
ين اليابان JPY 100 1.5445
بيسو تشيلي CLP 100 0.2339
سوم أوزبكستان UZS 100 0.016
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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