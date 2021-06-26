باكو، 26 يونيو، أذرتاج

تفقد رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى المظفر إلهام علييف 26 يونيو اليوم الظروف المهيأة لدى مدينة عسكرية جديدة التسخير تابعة لوحدة عسكرية للقوات الجوية لوزارة الدفاع والمساكن الخدمية لعائلات جنود القوات الجوية.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف تعرف أولا على الظروف المهيأة لدى المدينة العسكرية للوحدة العسكرية.

وقدم وزير الدفاع ذاكر حسنوف تحية تقريرية عسكرية لرئيس الدولة القائد الاعلى إلهام علييف.

وقدم وزير الدفاع حسنوف معلومات حول الأعمال المنفذة في المدينة العسكرية مفيدا أن مبنى مقر جديدة الانشاء مجهزة بجميع الظروف الضرروية التي تضمن بالمستوى العالية لفعاليات قيادة الوحدة العسكرية.

ثم اتى الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف موقف انطلاق منظومة الدفاع الجوي الصاروخية بعيدة المدى أس-300 بي ام يو-2 فايفوريت التي تقوم بالرصد القتالي.

ثم تفقد الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف مقر قيادة السلاح الجوي المزودة بجميع الاجهزة والمعدات العصرية والحديثة لإدارة مختلف انواع الاسلحة الجوية والدفاعية.

بعد ذلك، انتقل الرئيس إلهام علييف الى المساكن الخدمية لعائلات جنود القوات الجوية وتعرف على الظروف المهيأة فيها.

أحاط وزير الدفاع ذاكر حسنوف رئيس الدولة علما بالظروف المهيأة لدى المساكن الخدمية.

وقيل إن عدد المساكن الخدمية 48 شقة في بنايتين.