النيابة العسكرية: عثرت على جثتي الشهيدين المفقودين الآخرين

باكو، 26 يونيو، أذرتاج

اختتمت الحرب الوطنية المندلعة 27 سبتمبر عام 2020م والمستمرة 44 يوما بقيادة القائد الاعلى المظفر الرئيس إلهام علييف بغية التصدي للاستفزازات العسكرية التالية ضد أذربيجان من قبل قوات أرمينيا المسلحة والعصابات المسلحة الأرمينية غير القانونية الناشطة في قراباغ الجبلية وضمان سلامة اراضي البلد باستسلام العدو تماما في 10 نوفمبر عام 2020م واستعادة سلامة اراضي البلد والانتصار التاريخي لقوات أذربيجان المسلحة.

وعثرت على جثتي الشهيدين المفقودين الآخرين مجند الخدمة العسكرية للمدة الإضافية علم الدين بن سردار حسرتوف والجندي ائلشن بن فاضل يونسلي وحددت هويتهما بالفحص الطبي الشرعي بأخذ عينات لتحليل الحمض النووي وتم تسليم جثتيهما إلى ذويهما.

وتستمر اعمال البحث والتحري ضمن التحقيق الشامل لكشف أماكن وجود الجنود المفقودين.

رحم الله جميع شهدائنا!