باكو، 26 يونيو، أذرتاج اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان القائد الاعلى للقوات المسلحة إلهام علييف 26 يونيو اليوم بمجموعة من قادة وافراد جيش أذربيجان لدى قصر "جوليستان" بمناسبة يوم القوات المسلحة. https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16247028966517034577.mp4 أفادت أذرتاج أن القائد الاعلى للقوات المسلحة ألقى كلمة في الاجتماع.

AZERTAG.AZ : الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده