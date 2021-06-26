الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو
AzerTAg.az
٢٦.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
باكو، 26 يونيو، أذرتاج
اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان القائد الاعلى للقوات المسلحة إلهام علييف 26 يونيو اليوم بمجموعة من قادة وافراد جيش أذربيجان لدى قصر "جوليستان" بمناسبة يوم القوات المسلحة.
https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16247028966517034577.mp4
أفادت أذرتاج أن القائد الاعلى للقوات المسلحة ألقى كلمة في الاجتماع.
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