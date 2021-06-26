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    أخبار رسمية


    الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو

    ٢٦.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٢٧]

    باكو، 26 يونيو، أذرتاج

    اجتمع رئيس جمهورية أذربيجان القائد الاعلى للقوات المسلحة إلهام علييف 26 يونيو اليوم بمجموعة من قادة وافراد جيش أذربيجان لدى قصر "جوليستان" بمناسبة يوم القوات المسلحة.

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16247028966517034577.mp4

    أفادت أذرتاج أن القائد الاعلى للقوات المسلحة ألقى كلمة في الاجتماع.

    AZERTAG.AZ :الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو
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    الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف يجتمع بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان بمناسبة يوم القوات المسلحة – فيديو