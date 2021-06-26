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    وكالة تطهير ألغام تكشف عن لغم معلق من غصن شجرة من قبل جنود أرمينيا في خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني – صورة

    ٢٦.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:١٨]

    خوجاوند المحررة، 26 يونيو، أذرتاج

    كشف موظفي وكالة تطهير الألغام الأذربيجانية أناما عن لغم مضاد للمشاة معلق من غصن شجرة من قبل جنود أرمينيا في مساحة غابية بأراضي محافظة خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني.

    أفادت أذرتاج عن بيان أناما أن العدو الخاسر في ميدان القتال لجأ الى تدبير العديد من الفخاخ ضد الاهالي والجيش ومعظمها بصورة الغام مزروعة ومنها مختبأة ومنها لغم مضاد للمشاة من طراز مون-100 معلق من غصن شجرة في محافظة خوجاوند من انواع الالغام المدارة عن بعد ذات الشظايا. وشظاياها قادرة على القضاء والتدمير على بعد يتراوح بين 100-160 متر و2 كغ من اللغم البالغة زنته العامة 5 كغ عبارة عن مادة مفجرة قوية وبتشغيل اللغم تنتثر حوله 400 شظية طول كل واحدة منها 1 سم بسرعة عالية بجانب تهلكة تتولد من اقسام اللغم الحديدية على بعد 30-35 مترا.

    معلوم أن الالغام المضادة للمشاة تستهدف القوات والافراد اصابة وقتلا غير أن الالغام من طراز مون100 ذات الشظايا مصنوعة لقتل القوات والافراد جماعيا.

    AZERTAG.AZ :وكالة تطهير ألغام تكشف عن لغم معلق من غصن شجرة من قبل جنود أرمينيا في خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني – صورة
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    وكالة تطهير ألغام تكشف عن لغم معلق من غصن شجرة من قبل جنود أرمينيا في خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني – صورة وكالة تطهير ألغام تكشف عن لغم معلق من غصن شجرة من قبل جنود أرمينيا في خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني – صورة وكالة تطهير ألغام تكشف عن لغم معلق من غصن شجرة من قبل جنود أرمينيا في خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني – صورة