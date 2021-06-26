أذربيجان: تسجيل 55 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 67 مصاب

باكو، 26 يونيو، أذرتاج

سجلت إصابة 55 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 67 مصاب هذا المرض ولا تسجيل حالة وفاة من بين المصابين بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 335 ألف و795 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 330 ألف و26 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 4967 مريض منهم ويستمر علاج 803 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و722 ألف و499 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8720 فحص طبي.