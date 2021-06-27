  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


     البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٧.٠٦.٢٠٢١ [١١:٥‎٧]

     

    باكو، 27 يونيو، أذرتاج 

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 يونيو.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة

    لليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0178

    أورو

    EUR

    1

    2.0614

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.3081

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6834

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3369

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1235

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2772

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5382

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0232

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.219

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.396

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6489

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4127

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0849

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1086

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0959

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.2045

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4555

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0201

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0236

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4466

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2807

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1503

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0615

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.1986

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0629

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.2137

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.081

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2655

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.3949

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5244

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.2042

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8917

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1521

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.112

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5445

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2339

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.016

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0119

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

     

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٨]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٥‎١]
    انخفاض الواردات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥‎٩]
    زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية
    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠١]
    مشاركة وزير الزراعة في حفل افتتاح معرض الزراعة وتربية المواشي في ازمير