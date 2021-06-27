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    قوات أرمينيا المسلحة تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود في كلبجار

    ٢٧.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٠٢]

    كلبجار المحررة، 27 يونيو، أذرتاج

    اطلقت قوات أرمينيا المسلحة النيران باستخدام الأسلحة مختلفة العيار من مواقعها قرب قرية يوخاري شورجه لمحافظة واردينيس الأرمينية ابتداء من 14.50 يوم 26 يونيو الى 03:00 يوم 27 يونيو على مواقع جيش أذربيجان المرابطة في قريتي زايليك وإمام بناءسي لمحافظة كلجبار الحدودية المحررة من الاحتلال الأرميني.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية أنه لا خسارة في الأرواح بين افراد جيش أذربيجان.

    وأضافت أن الأوضاع مستقرة حاليا وظروف العملية تحت سيطرة قوات أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :قوات أرمينيا المسلحة تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود في كلبجار
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