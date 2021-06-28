قوات أرمينيا المسلحة تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود في طاووس
AzerTAg.az
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٠١:٥٥]
طاووس، 27 يونيو، أذرتاج
اطلقت قوات أرمينيا المسلحة النيران باستخدام الأسلحة مختلفة العيار من مواقعها قرب قرية كولاجير لمحافظة برد الأرمينية قرابة الساعة 20.40 حسب توقيت باكو من يوم 27 يونيو على مواقع جيش أذربيجان المرابطة في قرالار لمحافظة طاووس الحدودية.
أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية أنه لا خسارة في الأرواح بين افراد جيش أذربيجان.
وأضافت أن الأوضاع مستقرة حاليا وظروف العملية تحت سيطرة قوات أذربيجان.
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