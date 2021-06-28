  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    قوات أرمينيا المسلحة تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود في طاووس

    ٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٠١:٥‎٥‎]

    طاووس، 27 يونيو، أذرتاج

    اطلقت قوات أرمينيا المسلحة النيران باستخدام الأسلحة مختلفة العيار من مواقعها قرب قرية كولاجير لمحافظة برد الأرمينية قرابة الساعة 20.40 حسب توقيت باكو من يوم 27 يونيو على مواقع جيش أذربيجان المرابطة في قرالار لمحافظة طاووس الحدودية.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية أنه لا خسارة في الأرواح بين افراد جيش أذربيجان.

    وأضافت أن الأوضاع مستقرة حاليا وظروف العملية تحت سيطرة قوات أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :قوات أرمينيا المسلحة تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود في طاووس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٠٢]
    قوات أرمينيا المسلحة تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود في كلبجار
    ٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢٦]
    قوات أرمينيا المسلحة تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في حدود طاووس
    ٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
    تدريبات "نسر الأناضول 2021" التكتيكية الدولية مستمرة
    ٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٢٦]
    تشغيل وحدة عسكرية نمطية أخري في أراضي أذربيجان المحررة
    قوات أرمينيا المسلحة تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود في طاووس