أذربيجان: تطعيم أكثر من 54 ألف شخص بلقاح كورونا خلال اليوم
AzerTAg.az
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٠١:٤٦]
باكو، 27 يونيو، أذرتاج
قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 54 ألفا و695 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 27 يونيو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 26 ألفا و574 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و28 ألفا و121 شخص ضمن المرحلة الثانية.
وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 3 ملايين و348 ألف و427 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و138 ألف و684 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و209 ألف و743 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.
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