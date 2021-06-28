أذربيجان: تسجيل 40 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 58 مصابا

باكو، 27 يونيو، أذرتاج

سجلت إصابة 40 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 58 مصابا هذا المرض وحالة وفاة من بين المصابين بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 335 ألف و836 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 330 ألف و84 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 4968 مريض منهم ويستمر علاج 784 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و728 ألف و712 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 6213 فحص طبي.