أذربيجان: تطعيم 3 ملايين و350 ألف شخص بلقاح كورونا حتى الآن

باكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 608 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 28 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 317 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و291 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 3 ملايين و349 ألف و35 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و139 ألف وشخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و210 ألف و34 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.