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    الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية

    ٢٨.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٥‎٦]

    باكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تعد تركيا وروسيا وسويسرا وجورجيا والولايات المتحدة من بين أكبر مصدري المنتجات غير النفطية من أذربيجان في الفترة ما بين أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 279.4 مليون دولار إلى روسيا و254.9 مليون دولار إلى تركيا و91 مليون دولار إلى سويسرا و69.1 مليون دولار إلى جورجيا و29.4 مليون دولار إلى الولايات المتحدة خلال 5 أشهر.

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