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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية شيلانلي لمحافظة لاجين (فيديو)

    ٢٨.٠٦.٢٠٢١ [١٩:١٨]

    باكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية شيلانلي لمحافظة لاجين المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    يذكر ان الجيش الأرميني احتل القرية في عام 1992. تم تحرير محافظة لاجين في 1 ديسمبر بحسب البيان المشترك الموقع بين رئيسي أذربيجان وروسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة الانتصار العظيم للجيش الأذربيجاني الشجاع في الحرب الوطنية.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16248860274565364542.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية شيلانلي لمحافظة لاجين (فيديو)
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