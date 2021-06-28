وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية شيلانلي لمحافظة لاجين (فيديو)
AzerTAg.az
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [١٩:١٨]
باكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية شيلانلي لمحافظة لاجين المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
يذكر ان الجيش الأرميني احتل القرية في عام 1992. تم تحرير محافظة لاجين في 1 ديسمبر بحسب البيان المشترك الموقع بين رئيسي أذربيجان وروسيا ورئيس وزراء أرمينيا في 10 نوفمبر نتيجة الانتصار العظيم للجيش الأذربيجاني الشجاع في الحرب الوطنية.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16248860274565364542.mp4
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