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     مقطع فيديو لقرية زنقيلان بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:٤٩]

    باكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

     نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية زنقيلان بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    احتلت القوات المسلحة الأرمينية قرية زنقيلان الواقعة على ساحل نهر أوختشو في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الشجاع بتحرير القرية من وطأة الاحتلال الارمني في 22 أكتوبر من عام 2020.

     

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

     

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16248627874697255215.mp4

    AZERTAG.AZ : مقطع فيديو لقرية زنقيلان بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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