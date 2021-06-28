لاتشين المحررة، 28 يونيو، أذرتاج وقع حادث مروري في اراضي محافظة لاتشين المحررة نهار يوم 28 يونيو. قالت وزارة الدفاع في بيان إن جنديي جيش أذربيجان الرقيب الصغير جوشغون بن جنكيز زين علي والجندي اورخان بن ائلخان رحيملي لقيا مصرعهما جراء حادث مروري وقعت فيه شاحنة عسكرية من طراز كماز. وترفع قيادة وزارة الدفاع خالص تعازيها ومواساتها لذوي الجنديين. ويجري التحقيق مع الحادث.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: مصرع جنديين جراء حادث مروري في اراضي محافظة لاتشين المحررة

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