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    الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا برئيس الوزراء الجورجي قريباشفيلي

    ٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٢١:٠٩]

    باكو، 28 يونيو، أذرتاج

    اتصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 28 يونيو اليوم برئيس الوزراء الجورجي إيراكلي قريباشفيلي هاتفيا.

    هنأ رئيس الدولة إيراكلي قريباشفيلي بمناسبة يوم ميلاده متمنيا له نجاحا في فعالياته وموفور الصحة.

    اعرب ايراكلي قريباشفيلي عن الامتنان لرئيس أذربيجان من الاهتمام والتهنئة.

    واكد الرئيس إلهام علييف ورئيس الوزراء ايراكلي قريباشفيلي على تطور علاقات الصداقة والأخوة بين أذربيجان وجورجيا في مختلف المجالات تطورا ناجحا معبرين عن يقينهما من استمرار تعزز العلاقات.

    وجرى خلال المكالمة الهاتفية بحث المسائل الخاصة بمختلف اوجه العلاقات الثنائية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا برئيس الوزراء الجورجي قريباشفيلي
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