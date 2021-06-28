باكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج) عقد منتدى رجال الأعمال الشباب الأذربيجاني التركي بتنظيم وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومركز تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في يولاخ ومركز تنمية الشباب والوظائف المهنية ومكتب إسكيشير التابع للاتحاد التركي لرجال الأعمال الشباب. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الاقتصادية وفرص التعاون المشترك بين البلدين وآفاق توسيع العلاقات بين رواد الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

AZERTAG.AZ : عقد منتدى رجال الأعمال الشباب الأذربيجاني التركي

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