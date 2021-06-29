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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٩.٠٦.٢٠٢١ [١٠:١٤]

    باكو، 29 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 يونيو حزيران اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178

    أورو EUR 1 2.0252

    دولار أسترالي AUD 1 1.2843

    روبل بلاروس BYN 1 0.6733

    ريال برازيلي BRL 1 0.3451

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1191

    كرون دنماركي DKK 1 0.2723

    لاري جورجي GEL 1 0.5387

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219

    دولار كندا CAD 1 1.3771

    دينار الكويت KWD 1 5.6462

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4097

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0857

    جنيه مصري EGP 1 0.1085

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0945

    كرون النرويج NOK 1 0.1989

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4499

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0235

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4286

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2654

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504

    دولار تايوان TWD 1 0.0607

    ليرة تركيا TRY 1 0.1956

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0622

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.195

    كرون التشيك CZK 1 0.0797

    يوان الصين CNY 1 0.2631

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3573

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5218

    كرون السويد SEK 1 0.1995

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8471

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1505

    ليرة لبنان LBP 100 0.1119

    ين اليابان JPY 100 1.5377

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2317

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم