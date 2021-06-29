باكو، 29 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 يونيو حزيران اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178 أورو EUR 1 2.0252 دولار أسترالي AUD 1 1.2843 روبل بلاروس BYN 1 0.6733 ريال برازيلي BRL 1 0.3451 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1191 كرون دنماركي DKK 1 0.2723 لاري جورجي GEL 1 0.5387 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219 دولار كندا CAD 1 1.3771 دينار الكويت KWD 1 5.6462 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4097 بيسو المكسيك MXN 1 0.0857 جنيه مصري EGP 1 0.1085 لاي مولدوفا MDL 1 0.0945 كرون النرويج NOK 1 0.1989 زلوتي بولندا PLN 1 0.4499 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0235 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4286 دولار سنغافورة SGD 1 1.2654 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504 دولار تايوان TWD 1 0.0607 ليرة تركيا TRY 1 0.1956 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0622 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.195 كرون التشيك CZK 1 0.0797 يوان الصين CNY 1 0.2631 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3573 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5218 كرون السويد SEK 1 0.1995 فرنك سويسرا CHF 1 1.8471 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1505 ليرة لبنان LBP 100 0.1119 ين اليابان JPY 100 1.5377 بيسو تشيلي CLP 100 0.2317 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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