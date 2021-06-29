البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 29 يونيو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 29 يونيو حزيران اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178
أورو EUR 1 2.0252
دولار أسترالي AUD 1 1.2843
روبل بلاروس BYN 1 0.6733
ريال برازيلي BRL 1 0.3451
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1191
كرون دنماركي DKK 1 0.2723
لاري جورجي GEL 1 0.5387
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219
دولار كندا CAD 1 1.3771
دينار الكويت KWD 1 5.6462
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4097
بيسو المكسيك MXN 1 0.0857
جنيه مصري EGP 1 0.1085
لاي مولدوفا MDL 1 0.0945
كرون النرويج NOK 1 0.1989
زلوتي بولندا PLN 1 0.4499
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0235
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4286
دولار سنغافورة SGD 1 1.2654
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504
دولار تايوان TWD 1 0.0607
ليرة تركيا TRY 1 0.1956
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0622
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.195
كرون التشيك CZK 1 0.0797
يوان الصين CNY 1 0.2631
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3573
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5218
كرون السويد SEK 1 0.1995
فرنك سويسرا CHF 1 1.8471
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1505
ليرة لبنان LBP 100 0.1119
ين اليابان JPY 100 1.5377
بيسو تشيلي CLP 100 0.2317
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117
ريال إيران IRR 100 0.004
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