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    سياسة


    وفد المجلس الوطني يزور السفارة الأذربيجاني في المجر

    ٢٩.٠٦.٢٠٢١ [١١:١٧]

    باكو، 29 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قام وفد تحت قيادة رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة قفاروفا بزيارة رسمية إلى المجر.

    أفادت وكالة أذرتاج ان أعضاء الوفد تعرف على الظروف الملائمة لموظفي السفارة الأذربيجانية في المجر.

    وضع أعضاء الوفد باقات من الزهور أمام تمثال نصب الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف في السفارة وتحدثوا مع الموظفين عن أنشطة السفارة.

     

    AZERTAG.AZ :وفد المجلس الوطني يزور السفارة الأذربيجاني في المجر
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