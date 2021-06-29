استمرار النظر في الملف الجنائي المحرر بحق 13 عضوا آخر للجماعات المسلحة الأرمينية المرتكبة أعمالا إرهابية مخربة في أراضي البلد

باكو، 29 يونيو، أذرتاج

تعقد اليوم جلسة تالية للنظر في الملف الجنائي المحرر بحق أعضاء الجماعات المسلحة الأرمينية المنزوع أسلحتهم والمحيدين جراء العمليات المضادة للإرهاب المنظمة في 13 ديسمبر عام 2020م من قبل جهاز الامن القومي الذين كانوا بين اعضاء العصابات المسلحة الأرمينية التي تسربت الى اراضي جمهورية أذربيجان عبر طرق سرية لارتكاب اعمال الارهاب المستفز وسائر الجرائم ضد افراد جيش أذربيجان والمدنيين المسالمين في منطقة غابوية شمال غربي قصبة هادروت التابعة لمحافظة خوجاوند وذلك بعد اعلان وقف اطلاق النار الكامل بالبيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر عام 2020م والموقع عليه بين أذربيجان وروسيا وأرمينيا.

أفادت أذرتاج أن الجلسة التمهيدية المنعقدة برئاسة القاضي أفغان حاجييف تنظر في الملف الجنائي المحرر بحق الأشخاص المتهمين البالغ عددهم 13 متهما هايكاز هووانيسيان ووارازدات مانوكيان ودافيد ستيبانيان وليفان توسونيان وارثور باغداساريان وسيروب اواكيان ووارازدات اروتونيان وجورا مانوكيان وهراير هيرابيان وناريك غوسباريان وغريغور كوريقيان واشوت غيفوركيان ومارتين اقرامانيان.

يذكر أن التحقيق الشامل المستكمل كشف عن انشاء مجموعة من الاشخاص من مواطني أرمينيا عصابات مسلحة غير منصوص عليها في التشريع باتخاذهم الاسلحة النارية ومعدات لها والذخائر الحية والعتاد القتالي والمواد المفجرة وسائر المستلزمات الضرورة لصنع عبوات ناسفة بطرق غير شرعية. وعبروا حدود جمهورية أذربيجان الدولية يومي 26-27 نوفمبر عام 2020م وهم جماعات منظمة غير شرعية واتخذوا مواقع قتالية في مناطق غابوية ومحاذية لها شمال غربي قصبة هادروت لمحافظة خوجاوند كي فعلوا خلال الفترة التي استمرت الى 13 ديسمبر عام 2020م اعمال التفجير والاحراق وسائر الاعمال الارهابية المستهدفة الى ما كان من شأنه أن يولد تهديدا شاملا يؤدي الى نتائج خطيرة عامة خاصة ارتكبوا هجمات مسلحة على المؤسسات وادارات ومنظمات وكذلك على أشخاص منفردين من اجل خرق الامن العام واثارة خوف في اوساط الاهالي وبغية تأثير على اتخاذ قرار من قبل السلطات الحكومية في جمهورية أذربيجان وسائر المنظمات الدولية عن طريق قتل الناس واضرار صحتهم والحاق اضرار بالممتلكات الخاصة والعامة.

وحاليا استكملت الجهات ذات الصلة التحقيق الشامل بحق 13 عضوا آخر من تلك العصابات المسلحة غير الشرعية في ملف جنائي محرر في الاعمال الاجرامية الارهابية التي ارتكبوها المرفق بما نسب اليهم بالادلة الدامغة غير القابلة للدحض والطعن بحق 13 متهما ومن بينهم هايراز هوانيسيان ووارازدات مانوكيان ودافيد ستيبانيان وليفان توسونيان وغيرهم واحيلت الى المحكمة للنظر فيه وفقا لمواد القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان الـ1ر2ر214 والـ3ر2ر214 (الارهاب المرتكب من قبل مجموعة من الاشخاص المدبرين مسبقا او العصابة المنظمة او وحدة اجرامية او منظمة اجرامية باستخدام الاسلحة النارية وسائر المستلزمات او المواد المستخدمة بصفة سلاح) والـ 3ر228 (الحصول غير الشرعي على السلاح الناري واقسامها المركبة والمعدات القتالية والمواد المفجرة والاجهزة المستخدمة لصنع عبوات ناسفة من قبل عصابة منظمة واعطاؤها الغيرَ والحفاظ عليها وحيازتها ونقلها) والـ 2ر279 (القيام بهجمات ضمن عصابات مسلحة او مجموعات مسلحة غير المنصول عليها بالبشريع على المؤسسات والادارات والمنظمات او افراد منفردين) والـ 2ر318 (العبور غير القانوني من حدود جمهورية أذربيجان من قبل مجموعة من الاشخاص او عصابة منظمة بالتدبير المسبق).