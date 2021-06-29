تركيا تعلق الرحلات الجوية إلى 6 دول بسبب كوفيد -19

باكو، 29 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تعلق تركيا الرحلات الجوية المباشرة مع عدد من الدول بسبب انتشار سلالة "دلتا" من فيروس كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن القناة التلفيزيونية التركية ان اعتبارا من 1 يوليو سيتم تعليق الرحلات الجوية مع بنغلاديش والبرازيل ونيبال والهند وسريلانكا وجمهورية جنوب إفريقيا. سيتم حظر الرحلات الجوية المباشرة من تلك الدول إلى تركيا. يجب على الركاب القادمين تقديم نتائج اختبار سلبي حديث تم إجراؤه قبل مدة لا تزيد عن 72 ساعة والبقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، انتشرت سلالة "دلتا" بالفعل إلى أكثر من 90 دولة حول العالم.