وزيرا الخارجية الروسي والتركي سيجتمعان في أنطاليا

موسكو، 29 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سيقوم وزير الخارجية الروسي سرقي لافروف بزيارة الى أنطاليا في 30 يونيو لإجراء محادثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الروسية ان الوزيرين سيناقشان خلال الاجتماع الوضع الحالي وآفاق التنمية للعلاقات الثنائية وقضايا الساعة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي.

جاء في البيان، على الرغم من الوضع الصحي والوبائي في العالم، يتسم الحوار السياسي الروسي التركي بكثافة عالية. منذ بداية العام اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان ست مرات وحضرا عبر الاتصال المرئي مراسم بدء إنشاء وحدة الطاقة الثالثة لمحطة "أكويو" للطاقة النووية. أقيمت علاقات وثيقة بين وزارتي خارجية البلدين.

وسيبحث الطرفان خلال المحادثات في أنطاليا الوضع في مناطق جنوب القوقاز والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وأوكرانيا وآسيا الوسطى وشرق البحر المتوسط والبحر الأسود. تم التخطيط لمناقشة مسار التسوية السياسية للصراع السوري وآفاق تطور الوضع في ليبيا.

كما سيبحث الوزيران سبل تكثيف التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني الثنائي وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا الفائقة وبما في ذلك التعاون العسكري التقني.