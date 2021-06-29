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    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 1.9 مليار دولار

    ٢٩.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٥‎٩]

    باكو، 29 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    بلغت قيمة العمليات التجارية في اذربيجان في مايو مليار و926.9 مليون دولار امريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه بلعت 863.9 مليون دولار من الواردات ومليار و62.9 مليون دولار من الصادرات من اجمالي قيمة العمليات التجارية.

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 1.9 مليار دولار
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