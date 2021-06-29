إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 5 أشهر

باكو، 29 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا والهند في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 5 أشهر من العام الجاري.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا مليارين و730.9 مليون دولار أمريكي والى تركيا مليار و207 مليون دولار والى الهند 350.1 مليون دولار.

إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان.

وبلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا مليارين و886.3 مليون دولار ومع تركيا مليار و867.4 مليون دولار ومع روسيا مليار و59.3 مليون دولار.