ارتفاع عدد المصابين بالسلالة الهندية من فيروس كورونا في جورجيا

تبليسي، 29 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بالسلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد في جورجيا.

أفادت وكالة اذرتاج ان أميران جامكريليدزي رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض والصحة العامة دعا السكان إلى توخي مزيد من الحرص والامتثال للمتطلبات.

تم تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في جورجيا مقابل السلالة الهندية في 27 مايو.

تم اكتشاف سلالة خطيرة من الفيروس في 27 شخصا حتى الآن.

ارتفعت حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في جورجيا بواقع 1194 حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 365068 شخص. وتعافى 678 مصاب هذا المرض وتوفي 22 شخصا مصابا بالفيروس خلال يوم.