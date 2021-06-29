أذرتاج تستضيف اول مناقشة مشروع قانون "في الإعلام"

باكو، 29 يونيو، أذرتاج

استضافت وكالة أذرتاج اول مناقشة مشروع قانون "في الإعلام" الأذربيجاني.

وحضر المناقشات قيادة وكالة تطوير الاعلام ميديا وأعضاء مجلس إدارة أذرتاج ومديري الأقسام.

وافتتح الاجتماع رئيس مجلس إدارة أذرتاج اصلان أصلانوف بكلمة تحدث فيها عن عملية العولمة السريعة في فضاء الإعلام بالتماشي مع زيادة دور الاعلام والصحافة في المجتمع وذلك بجانب تزايد بيئة الاعلام حداثة وعصرية يوما لآخر عن طريق دخول التكنولوجيا العليا والمتقدمة في الحياة العام بسرعة.

وقدم المدير التنفيذي لوكالة ميديا احمد اسماعيلوف معلومات مفصلة حول مشروع قانون جديد مشيرا إلى أهمية اجراء مناقشة في هذا الصدد.

ثم عرضت مديرة قسم القانون بوكالة ميديا رقسانة كريموفا مشروع قانون جديد موضحة أن بنود المشروع تشمل فقط على مؤسسات إعلامية مؤسسة في أراضي جمهورية أذربيجان وأقلام تحرير ومنتجاتها وجميع المؤسسات الإعلامية الواقعة خارج حدود البلد والموجهة فعالياتها إلى أراضي البلد وجمهوره وكذلك على قسم منتجات إعلامية منشورة في أراضي أذربيجان مما يتبع لمؤسسات إعلامية مؤسسة في الخارج وعلى الصحفيين.

ثم استمر الاجتماع بتبادل الآراء حول بنود مشروع القانون مع الإجابة عن عدد من الأسئلة المطروحة من المشاركين.