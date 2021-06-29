تدريبات "نسر الاناضول 2021" العسكرية الدولية مستمرة
AzerTAg.az
٢٩.٠٦.٢٠٢١ [٢٢:٠٣]
قونية، 29 يونيو (أذرتاج)
تستمر تدريبات "نسر الاناضول 2021" العسكرية الدولية بمشاركة طواقم الطيران من البلدان المختلفة في كدينة قونية التركية.
أفادت وكالة اذرتاج ان الهدف من التدريبات هو تطوير إمكانيات وقدرات العمل المنسق بين وحدات الطيران العسكرية التركية والأجنبية وزيادة الدعم المتبادل بين الوحدات ودراسة التقنيات والتكتيكات الجديدة.
ويتوقع عقد مؤتمر صحفي في مكان التدريبات في 30 يونيو.
يذكر انه تشارك في التدريبات التي انطلقت في 21 يونيو طواقم الطيران العسكرية من أذربيجان وباكستان وقطر والناتو والقوات الجوية التركية والقوات البحرية التركية.
ستنتهي التدريبات في 2 يوليو.
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