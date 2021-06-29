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    سياسة


    أذربيجان تشرف على جلسة لمجموعة حركة عدم الانحياز لدى اليونسكو

    ٢٩.٠٦.٢٠٢١ [٢٢:٢٣]

    باريس، 29 يونيو (أذرتاج)

    أشرفت أذربيجان على جلسة عادية لمجموعة حركة عدم الانحياز لدى اليونسكو.

    أفادت وكالة اذرتاج ان المبعوث الاذربيجاني الدائم لدى اليونسكو السفير إلمان عبداللايف أشرف على الجلسة التي حضرها نائب المدير العام لليونسكو سين كو وكذلك سفراء البلدان الأعضاء والمراقبة في حركة عدم الانحياز.

    في البداية تبنت اجندة الجلسة. ثم قدم السفراء الجدد للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز لدى اليونسكو.

    تحدث السفير عبد اللايف عن الاعمال المنفذة في إطار رئاسة أذربيجان حركة عدم الانحياز وكذلك انعقاد اجتماع قمة لمجموعة الاتصال لدى حركة عدم الانحياز في موضوع "نحن معا في مكافحة كوفيد 19" وذلك بمبادرة من الرئيس إلهام علييف وموقف أذربيجان من التوزيع غير العادل للقاحات كورونا 19 في العالم.

    من جانبه تحدث نائب المدير العام لليونسكو والمساعد في الاتصالات والمعلومات سين كو في كلمة له عن مساعي مكافحة عدوى كوفيد 19 والتحول الاستراتيجي لليونسكو والاتجاهات الرئيسية للاستراتيجية المتوسطة المدى للمنظمة لسنوات 2022-2025.

    تبنى المشاركون خلاصة الجلسة العادية لحركة عدم الانحياز لدى اليونسكو، المنعقدة في 30 مارس عام 2021.

    اجري خلال الجلسة تبادل الآراء حول ترشيح الدول الأعضاء في الحركة في الهيئات المختلفة لليونسكو ونوقشت مسألة دعمها المتبادل.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تشرف على جلسة لمجموعة حركة عدم الانحياز لدى اليونسكو
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