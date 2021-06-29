باكو، 29 يونيو (أذرتاج) ينطلق الاجتماع السنوي الثالث للبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية في 30 يونيو. ستناقش في الاجتماع مسائل انعكاسات جائحة كوفيد 19 والاهداف المحددة لإعادة إنعاش الاقتصاد. أفادت وكالة أذرتاج ان هذه المعلومات بلغها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف. وأضاف: "يتعاون بلدنا بنجاح مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. بلغ حجم استثمارات البنك في 177 مشروع في الاقتصاد الاذربيجاني حتى الآن أكثر من 3 مليارات يورو. وأجرينا تبادل الآراء قبيل الاجتماع مع النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورغين ريغترينك وزملائه مسائل توسيع الشراكة بين أذربيجان والبنك ومشاركة البنك في تحقيق الإمكانيات الاقتصادية لأراضينا المحررة من الاحتلال."

AZERTAG.AZ : أكثر من 3 مليارات يورو حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الاقتصاد الاذربيجاني حتى اليوم

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