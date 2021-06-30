وزير الخارجية: أذربيجان تبدي أهمية كبيرة للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

باكو، 30 يونيو (اذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 29 يونيو مع رئيسة الممثلية الأذربيجانية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السيدة ايوانا دوارتي بمناسبة انتهاء نشاطها في البلد.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير جيهون بايراموف أكد في اللقاء ان بلاده تبدي أهمية كبيرة للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية مشيرا الى التطور الناجح للعلاقات القائمة بينهما. اشير خاصة الى المشاريع المهمة الممولة من قبل البنك، بما في ذلك في تمويل مشروع ممر الغاز الجنوبي.

تحدثت رئيسة ممثلية البنك عن النتائج الإيجابية لنشاطها في أذربيجان مشيرة الى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. اشارت الى أهمية مشاركة رئيس الوزراء الاذربيجاني في اجتماع الشراكة الشرقية للاستثمارات في مقر البنك في لندن عام 2019 وكذلك الاتفاقات الموقعة في توسيع التعاون.

قدم جيهون بايراموف للسيدة ايفانا دوارتي معلومات عن آخر تطورات الأوضاع الإقليمية بعد انتهاء النزاع وسبل التعاون، لاسيما عن أعمال البناء وإعادة الإعمار في الأراضي المحررة من الاحتلال. وأشار الى أهمية التعاون في هذا المجال مع الشركاء الدوليين، بما فيهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.