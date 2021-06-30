أذربيجان: تسجيل 87 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 70 مصابا و3 حالات وفاة

باكو، 30 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت إصابة 87 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 70 مصابا هذا المرض وتوفي 3 اشخاص مصابين بالفيروس في 29 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 335 ألف و961 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 330 ألف و193 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4973 مريض منهم ويستمر علاج 795 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و740 ألف و432 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7238 فحص طبي.