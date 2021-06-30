أذربيجان: تطعيم 3 ملايين و422 ألف شخص بلقاح كورونا حتى الآن

باكو، 30 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 73 ألف و206 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 29 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 35 ألف و185 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و38 الف و21 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 3 ملايين و422 ألف و241 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و174 ألف و186 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و248 ألف و55 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.