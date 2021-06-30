باكو، 30 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 يونيو حزيران اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178 أورو EUR 1 2.0236 دولار أسترالي AUD 1 1.2793 روبل بلاروس BYN 1 0.6711 ريال برازيلي BRL 1 0.343 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1187 كرون دنماركي DKK 1 0.2721 لاري جورجي GEL 1 0.538 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189 دولار كندا CAD 1 1.3719 دينار الكويت KWD 1 5.6455 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4092 بيسو المكسيك MXN 1 0.0859 جنيه مصري EGP 1 0.1085 لاي مولدوفا MDL 1 0.0946 كرون النرويج NOK 1 0.1987 زلوتي بولندا PLN 1 0.4478 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0234 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4255 دولار سنغافورة SGD 1 1.2647 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1505 دولار تايوان TWD 1 0.061 ليرة تركيا TRY 1 0.1945 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0625 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1901 كرون التشيك CZK 1 0.0793 يوان الصين CNY 1 0.2633 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3556 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5222 كرون السويد SEK 1 0.1993 فرنك سويسرا CHF 1 1.8453 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1506 ليرة لبنان LBP 100 0.1118 ين اليابان JPY 100 1.5388 بيسو تشيلي CLP 100 0.2334 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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