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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٥‎٧]

    باكو، 30 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 يونيو حزيران اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178

    أورو EUR 1 2.0236

    دولار أسترالي AUD 1 1.2793

    روبل بلاروس BYN 1 0.6711

    ريال برازيلي BRL 1 0.343

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1187

    كرون دنماركي DKK 1 0.2721

    لاري جورجي GEL 1 0.538

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189

    دولار كندا CAD 1 1.3719

    دينار الكويت KWD 1 5.6455

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4092

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0859

    جنيه مصري EGP 1 0.1085

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0946

    كرون النرويج NOK 1 0.1987

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4478

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0234

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4255

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2647

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1505

    دولار تايوان TWD 1 0.061

    ليرة تركيا TRY 1 0.1945

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0625

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1901

    كرون التشيك CZK 1 0.0793

    يوان الصين CNY 1 0.2633

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3556

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5222

    كرون السويد SEK 1 0.1993

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8453

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1506

    ليرة لبنان LBP 100 0.1118

    ين اليابان JPY 100 1.5388

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2334

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.016

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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