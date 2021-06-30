البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 30 يونيو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 يونيو حزيران اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178
أورو EUR 1 2.0236
دولار أسترالي AUD 1 1.2793
روبل بلاروس BYN 1 0.6711
ريال برازيلي BRL 1 0.343
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1187
كرون دنماركي DKK 1 0.2721
لاري جورجي GEL 1 0.538
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189
دولار كندا CAD 1 1.3719
دينار الكويت KWD 1 5.6455
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4092
بيسو المكسيك MXN 1 0.0859
جنيه مصري EGP 1 0.1085
لاي مولدوفا MDL 1 0.0946
كرون النرويج NOK 1 0.1987
زلوتي بولندا PLN 1 0.4478
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0234
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4255
دولار سنغافورة SGD 1 1.2647
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1505
دولار تايوان TWD 1 0.061
ليرة تركيا TRY 1 0.1945
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0625
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1901
كرون التشيك CZK 1 0.0793
يوان الصين CNY 1 0.2633
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3556
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5222
كرون السويد SEK 1 0.1993
فرنك سويسرا CHF 1 1.8453
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1506
ليرة لبنان LBP 100 0.1118
ين اليابان JPY 100 1.5388
بيسو تشيلي CLP 100 0.2334
سوم أوزبكستان UZS 100 0.016
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117
ريال إيران IRR 100 0.004
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