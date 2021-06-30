مناقشة مسائل إقامة تعاون بين اذبرومو والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات

باكو، 30 يونيو (أذرتاج)

التقى القائم بأعمال يوسف عبداللايف رئيس صندوق ترويج الصادرات والاستثمارات في أذربيجان (اذبرومو) بالسفير المغربي في أذربيجان محمد عادل إمبارش.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اذبرومو ان يوسف عبداللايف تحدث في اللقاء عن الاعمال المقامة من قبل اذبرومو في مجال تطوير القطاع غير النفطي في البلد وتحسين بيئة الاعمال وتوسيع نطاق التصدير وترويج علامة "صنع في أذربيجان" والاستثمارات الأجنبية واحاط السفيرَ علما بالاستراتيجية الوطنية للتصدير التي أعدتها وزارة الاقتصاد.

اكد السفير محمد عادل امبارش ان العلاقات بين أذربيجان والمغرب تشهد تطورا في المجالات المختلفة من جملتها في الاقتصاد مشيرا الى أهمية تنظيم لقاءات عمل في تحديد مجالات التعاون الجديدة وكذلك توسيع التعاون الثنائي.

أجريت في اللقاء مناقشات حول التدابير المنفذة لتطوير بيئة الاستثمارات والاعمال في أذربيجان والمغرب وزيادة إمكانيات التصدير والاستثمار بين البلدين وإقامة علاقات التعاون بين اذبرومو والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.