وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية موسابيلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
AzerTAg.az
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
باكو، 30 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية موسابيلي بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16250343003452355644.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٦.٢٠٢١ [٢٢:٠٣]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٢١:٠٤]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:٤٩]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [١٩:١٨]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٢]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٨]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٣١]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٦:١٣]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٤٠]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٠٣]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٢:١٨]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٥٦]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٥]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:٠٠]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٦:١٥]
٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٣٥]
٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٩:١٩]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [٠٠:٢٠]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [٠٠:١٤]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢١]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣١]
٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٢]
٢٩.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٢٨.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٠٣]
٢٧.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٣٥]
٢٩.٠٦.٢٠٢١ [٢٢:٣٥]
٢٩.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٦]
٢٩.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٥٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك