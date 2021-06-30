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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية موسابيلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)

    ٣٠.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠٥‎]

    باكو، 30 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية موسابيلي بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16250343003452355644.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية موسابيلي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
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